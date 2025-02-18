Глава РФПИ считает возможным возвращение американских нефтяников в Россию

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Крупные американские нефтяные компании в какой-то момент вернутся в Россию, заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев The New York Times.

"Мы верим, что в какой-то момент они вернутся, потому что почему бы они стали отказываться от возможности доступа к российским природным ресурсам, которую давала им Россия?" - сказал он.

Дмитриев подчеркнул, что у крупных нефтяных компаний из США в России был "очень успешный бизнес".