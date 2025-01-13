ЕК получила письмо от 6 стран ЕС с предложением снизить потолок цен на нефть РФ

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) получила письмо от шести государств-членов ЕС из Балтии и Северной Европы с призывом снизить потолок цен на нефть из РФ, предложение будет изучено странами G7, сообщил официальный представитель ЕК Олоф Жилл.

"Комиссия получила это письмо. Оно изучается в группе G7. Это G7 должна провести анализ данного предложения и совместно решить, что должно быть сделано", - сказал Жилл в понедельник на брифинге в Брюсселе.

Он отвечал на просьбу прокомментировать эту инициативу Латвии, Литвы, Эстонии, Дании, Финляндии и Швеции, о которой сообщили европейские СМИ.

По словам Жилла, подписавшие письмо страны считают, что нынешнее состояние рынка нефти позволяет предпринять такой шаг.

Представитель ЕК добавил, что Еврокомиссия "постоянно пересматривает свои ограничительные меры".