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ЕК получила письмо от 6 стран ЕС с предложением снизить потолок цен на нефть РФ

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) получила письмо от шести государств-членов ЕС из Балтии и Северной Европы с призывом снизить потолок цен на нефть из РФ, предложение будет изучено странами G7, сообщил официальный представитель ЕК Олоф Жилл.

"Комиссия получила это письмо. Оно изучается в группе G7. Это G7 должна провести анализ данного предложения и совместно решить, что должно быть сделано", - сказал Жилл в понедельник на брифинге в Брюсселе.

Он отвечал на просьбу прокомментировать эту инициативу Латвии, Литвы, Эстонии, Дании, Финляндии и Швеции, о которой сообщили европейские СМИ.

По словам Жилла, подписавшие письмо страны считают, что нынешнее состояние рынка нефти позволяет предпринять такой шаг.

Представитель ЕК добавил, что Еврокомиссия "постоянно пересматривает свои ограничительные меры".

ЕК G7 Еврокомиссия ЕС
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