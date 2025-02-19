Постпреды ЕС согласовали очередной пакет санкций против РФ

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Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Постпреды ЕС согласовали 16-й пакет ограничительных мер против РФ, сообщает в среду Financial Times.

Решение постпредов - не окончательное. Далее одобренный ими пакет направят на утверждение лидерам стран Евросоюза.

"Санкции нацелены еще на 13 банков и еще 73 танкера из так называемого теневого флота", - сообщает FT со ссылкой на источники.

Кроме того, согласно данным собеседников издания, новый пакет санкций включает "поэтапный" запрет для стран ЕС на покупку определенных видов продукции из российского алюминия.

При этом другие западные СМИ указывают, что, по их данным, запрет коснется первичного алюминия из России, а не отдельных видов продукции из этого металла.







