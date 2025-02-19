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Bloomberg сообщил, что новые санкции ЕС предполагают запрет на операции с рядом аэропортов РФ

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Постпреды ЕС в рамках 16-го пакета антироссийских санкций согласовали запрет на операции с некоторыми аэропортами и портами, сообщает в среду агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

"Другие меры в рамках нового пакета включают запрет транзакций с некоторыми портами и аэропортами, которые используются для обхода действующих ограничений", - говорится в сообщении.

Кроме того, согласно данным собеседников агентства, новые меры предполагают отключение более 10 банков от системы SWIFT.

Со своей стороны, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила в соцсети Х, что санкции в среду прошли согласование на уровне постпредов.

Европейские СМИ отмечают, что окончательное одобрение мер запланировано на следующую неделю.

ЕС SWIFT Урсула фон дер Ляйен
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