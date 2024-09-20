США провели электронный тест пуска МБР "Минитмен-3"

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты провели электронный тестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, следует из данных американских ВВС.

Как сообщается, испытание без реального запуска МБР было проведено еще 17 сентября. Команда на запуск была подана с авиабазы Оффат в штате Небраска, где расположена штаб-квартира Стратегического командования ВВС США.

В учениях был задействован район размещения шахтных пусковых установок МБР Minuteman III на авиабазе Майнот в штате Северная Дакота. По данным ВВС, такие электронные пуски проводятся дважды в год. Указывается, что в рамках теста проверяются МБР на выполнение команды на запуск.

Minuteman III с дальностью действия 12 тыс. км является единственной МБР шахтного базирования в составе стратегических ядерных сил США.

На данный момент Соединенные Штаты располагают 400 такими ракетами, каждая из которых способна нести до трех ядерных боеголовок. Эти МБР находятся на боевом дежурстве в шахтных пусковых установках в позиционных районах вблизи авиабазы Малстром в штате Монтана в составе 341-го ракетного крыла, авиабазы Уоррен в штате Вайоминг в составе 90-го ракетного крыла и авиабазы Майнот в штате Северная Дакота в составе 91-го ракетного крыла.