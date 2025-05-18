США 21 мая проведут очередной испытательный пуск МБР Minuteman III

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Командование глобального удара ВВС США 21 мая проведет испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III на Тихом океане, который позволит подтвердить и проверить эффективность, готовность и точность системы оружия, сообщило командование авиабазы Космических сил Ванденберг в Калифорнии, откуда будет осуществлен запуск.

Пуск планируется в период с 12:01 до 05:01 по времени Тихоокеанского побережья США (с 10:01 до 15:01 по Москве).

По данным Командования глобального удара ВВС США, "цель программы испытательных запусков МБР - продемонстрировать готовность американских ядерных сил США и обеспечить уверенность в поражающей способности и эффективности ядерного сдерживания страны".

Подчеркивается, что это испытание является плановым и было запланировано несколько лет назад.

Согласно международному предупреждению для мореплавателей NAVAREA XII 283/25, в Тихом океане на период испытания закрывается из-за "опасных операций" ряд морских районов на траектории полета МБР от авиабазы Ванденберг к цели в районе американского тихоокеанского полигона, расположенного вблизи атолла Кваджалейн (Маршалловы острова). Дальность полета ракеты составит примерно 6,8 тыс. км. Невооруженная головная часть должна упасть вблизи острова Иллегинни.

Minuteman III с дальностью действия 12 тыс. км является единственной МБР шахтного базирования в составе стратегических ядерных сил США.



