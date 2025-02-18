Трамп и Макрон обсудили предстоящие переговоры РФ и США

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп обсудил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном ситуацию вокруг Украины и предстоящие российско-американские переговоры в Саудовской Аравии, сообщил пресс-пул Белого дома.

"Лидеры обсудили Украину (...), встречу европейских стран и переговоры в Саудовской Аравии между чиновниками США и России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что разговор Трампа и Макрона был "дружеским" и длился около 30 минут.

В Париже в понедельник вечером собрались главы Франции, ФРГ, Испании, Италии, а также руководители ЕС и НАТО. Экстренные консультации организовал Макрон на фоне инициатив США по решению украинского кризиса. Как сообщалось, конкретных решений на встрече принято не было.

Переговоры российской и американской делегаций должны начаться в Эр-Рияде во вторник. Госдепартамент США ранее подтвердил, что с американской стороны в них примут участие госсекретарь Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщил журналистам, что с американскими визави в Эр-Рияде встретятся помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава МИД России Сергей Лавров. В свою очередь, Ушаков заявил, что к российской делегации может присоединиться глава РФПИ Кирилл Дмитриев.