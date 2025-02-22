Британский премьер планирует в понедельник объявить о новом пакете помощи Киеву

Лондон также введет новые антироссийские санкции

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Кир Стармер намерен в понедельник объявить о выделении Украине нового пакета военной помощи, а также санкциях в отношении России, сообщает The Telegraph.

"В понедельник премьер-министр воспользуется третьей годовщиной" начала СВО, чтобы объявить о "тройном ударе", пишет издание.

Правительство Соединенного Королевства продолжает разрабатывать "пакет мер с участием трех различных правительственных ведомств, чтобы продемонстрировать поддержку Великобритании Украине", говорится в публикации.

По словам источников газеты, британское Минобороны должно объявить о дополнительном вооружении Киеву, "но эта позиция еще полностью не утверждена". Внешнеполитическое ведомство представит широкий пакет санкций против России, а министерство внутренних дел "начнет борьбу с российскими грязными деньгами".

Высокопоставленный источник в правительстве заявил: "Мы всегда говорили, что хотим поставить Украину в наиболее выгодное положение, будь то для переговоров или для продолжения боевых действий".

"Мы все еще не знаем, на какой из этих позиций мы окажемся, это правильно, что мы продолжаем поддерживать Украину всеми способами, о которых мы давно говорили", - добавил он.

Однако с учетом позиции президента США Дональда Трампа по украинскому урегулированию "новым пакетом поддержки Стармер рискует разочаровать Белый дом", отмечает The Telegraph.

Разногласия между Лондоном и Вашингтоном окажутся в центре внимания, когда Стармер посетит Белый дом для личных переговоров с Трампом в четверг, говорится в статье.