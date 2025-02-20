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Макрон заявил о единстве позиции Франции и ее партнеров по вопросу мира на Украине

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - После второго раунда консультаций группы стран - членов ЕС и НАТО по украинскому урегулированию и европейской безопасности президент Франции Эммануэль Макрон, инициировавший эти совещания, заявил о ясности и единстве позиции их участников.

"Я вновь долго беседовал с несколькими коллегами из Европейского союза, а также из Канады, Исландии и Норвегии. Позиция Франции и ее партнеров ясна и едина. Мы желаем устойчивого и надежного мира на Украине. Мы на стороне Украины и возьмем на себя всю ответственность, чтобы обеспечить мир и безопасность в Европе. В этом основополагающий интерес Франции, и я являюсь его гарантом", - написал Макрон вечером в среду в соцсети.

При этом он отметил, что участники парижских совещаний разделяют цель президента США Дональда Трампа положить конец трехлетним военным действиям.

Макрон заявил, что усилия европейцев во имя мира продолжатся при уважении принципов, которые отвечают их интересам.

Он назвал эти принципы: целостность Украины и уважение ее прав, устойчивый мир при надежных и вызывающих доверие гарантиях, учет обеспокоенностей Европы относительно своей безопасности.

В сообщении Макрона также сказано об убежденности европейской стороны в необходимости увеличения оборонных расходов, усиления военного потенциала и укрепления безопасности как Европы в целом, так и каждой ее страны.

Президент Франции объявил, что соответствующие решения будут приняты "в ближайшие дни и недели".

Эммануэль Макрон Франция Украина
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