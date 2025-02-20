Вэнс заявил, что новые военные поставки не помогут Киеву

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Киев находится в том положении, когда очередные поставки оружия не изменят ситуацию, пришло время урегулировать украинский кризис, заявил в четверг вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"Россия имеет масштабное превосходство в живой силе и вооружениях на Украине, и это преимущество сохранится в независимости от дальнейших пакетов западной военной помощи", - написал он в соцсети X.

Вэнс отметил, что при этом Европа столкнулась с истощением своих арсеналов, с проблемами в военной промышленности. Вице-президент подчеркнул, что и три года назад и теперь, ни у администрации предыдущего президента США Джо Байдена, ни у Европы, ни у Киева не было "какого-либо пути к победе".

Между тем, отметил Вэнс, США имеют рычаги влияния на обе стороны конфликта, при этом нужно вести переговоры с людьми, начавшими кризис. По его словам, продолжение конфликта – плохой вариант для Москвы, Киева, Европы и для США. Он назвал "примитивной антиисторической чушью" обвинения в адрес США в "умиротворении", хотя в Вашингтоне, пояснил Вэнс, всего лишь принимают во внимание реалии конфликта и хотят добиться мира.

"Этот интерес, а не сентенции и историческая безграмотность, в предстоящие недели будет направлять политику президента США Дональда Трампа. И спасибо Господу за это", - резюмировал вице-президент.

Кроме того, Вэнс заявил, что европейские страны, пользуясь поддержкой Вашингтона, вместе с тем вели "оскорбительную" для американцев внутреннюю политику, а также оборонную политику – с излишним бременем для США.

Ранее на этой неделе Трамп заявил, что переговоры между представителями США и РФ в Эр-Рияде приблизили урегулирование украинского кризиса.

Накануне Трамп также сказал, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому ради сохранения Украины стоит как можно быстрее добиться урегулирования конфликта.