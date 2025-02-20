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Вэнс заявил, что новые военные поставки не помогут Киеву

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Киев находится в том положении, когда очередные поставки оружия не изменят ситуацию, пришло время урегулировать украинский кризис, заявил в четверг вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"Россия имеет масштабное превосходство в живой силе и вооружениях на Украине, и это преимущество сохранится в независимости от дальнейших пакетов западной военной помощи", - написал он в соцсети X.

Вэнс отметил, что при этом Европа столкнулась с истощением своих арсеналов, с проблемами в военной промышленности. Вице-президент подчеркнул, что и три года назад и теперь, ни у администрации предыдущего президента США Джо Байдена, ни у Европы, ни у Киева не было "какого-либо пути к победе".

Между тем, отметил Вэнс, США имеют рычаги влияния на обе стороны конфликта, при этом нужно вести переговоры с людьми, начавшими кризис. По его словам, продолжение конфликта – плохой вариант для Москвы, Киева, Европы и для США. Он назвал "примитивной антиисторической чушью" обвинения в адрес США в "умиротворении", хотя в Вашингтоне, пояснил Вэнс, всего лишь принимают во внимание реалии конфликта и хотят добиться мира.

"Этот интерес, а не сентенции и историческая безграмотность, в предстоящие недели будет направлять политику президента США Дональда Трампа. И спасибо Господу за это", - резюмировал вице-президент.

Кроме того, Вэнс заявил, что европейские страны, пользуясь поддержкой Вашингтона, вместе с тем вели "оскорбительную" для американцев внутреннюю политику, а также оборонную политику – с излишним бременем для США.

Ранее на этой неделе Трамп заявил, что переговоры между представителями США и РФ в Эр-Рияде приблизили урегулирование украинского кризиса.

Накануне Трамп также сказал, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому ради сохранения Украины стоит как можно быстрее добиться урегулирования конфликта.

США Украина Владимир Зеленский Дональд Трамп Джей Ди Вэнс
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