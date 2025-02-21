Мерц призвал европейцев больше не полагаться на защиту США

Фридрих Мерц Фото: picture alliance / Contributor via Getty Images

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Европе более не стоит рассчитывать на безоговорочную защиту со стороны США, заявил в пятницу кандидат на пост канцлера Германии, лидер альянса ХДС/ХСС Фридрих Мерц.

"Мы должны быть готовы к тому, что президент США Дональд Трамп может перестать придерживаться обязательств о помощи Европе, предусмотренных договором НАТО", - передает The Financial Times (FT) слова Мерца.

Он также призвал европейцев "приложить все усилия, чтобы быть в состоянии самостоятельно защитить континент". Мерц высказался за переговоры Германии с Великобританией и Францией по вопросу совместного управления ядерным оружием и ядерной безопасности.

FT отмечает, что заявления Мерца прозвучали после того, как на прошлой неделе вице-президент США Джей Ди Вэнс сказал, что, если европейские политики не будут сотрудничать с ультраправыми партиями, то "Америка ничего не сможет сделать для них". Вэнс при этом встретился с кандидатом в канцлеры от ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алисой Вайдель на Мюнхенской конференции по безопасности.

В воскресенье в Германии пройдут досрочные выборы в Бундестаг. Результаты недавних опросов показывают, что альянс ХДС/ХСС Мерца лидирует по популярности – его поддерживают около 28% респондентов. На втором месте идет АдГ с 21%, а на третьем – СДПГ, возглавляемая действующим канцлером Германии Олафом Шольцем, ее поддерживают 16% опрошенных.

Кроме того, 32% опрошенных хотят видеть новым канцлером лидера ХДС/ХСС Мерца, 21% - сопредседателя "Зелёных" Роберта Хабека, 18% - Шольца, 14% - Вайдель, а 15% ещё не определились.