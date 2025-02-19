Вэнс предостерегает Зеленского от публичной критики в адрес Трампа

Вице-президент США Джей Ди Вэнс Фото: EPA/ТАСС

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Президенту Украину Владимиру Зеленскому следует воздержаться от резких публичных высказываний в адрес президента США Дональда Трампа, заявил в среду изданию Daily Mail американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

"Каждый, кто знает Трампа, скажет вам: идея, будто Зеленский может изменить мнение президента, дурно отзываясь о нем в СМИ, - это ужасный способ вести дела с американской администрацией", - сказал Вэнс.

По его словам, Зеленский ранее получил "плохой совет" по поводу того, как взаимодействовать с новой администрацией США.

Вице-президент также подчеркнул, что, по мнению Белого дома, украинский кризис "должен прийти к быстрому завершению". Вэнс отметил, что такая политика базируется на точке зрения Трампа и его знании геополитики.

Трамп в среду заявил, что Зеленскому ради сохранения Украины стоит как можно быстрее добиться урегулирования конфликта.

"Зеленский отказывается от проведения выборов, он непопулярен в украинских опросах, единственное, в чем он был хорош, так это в том, чтобы вертеть предыдущим президентом Джо Байденом, как он хотел. Диктатору без выборов, Зеленскому лучше действовать быстрее, иначе от его страны ничего не останется", - написал Трамп в соцсети Truth Social.