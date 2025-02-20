Трамп намерен возродить сделку с Украиной по редким минералам

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Киев фактически отказал главе Минфина США Скотту Бессенту, отправившемуся на Украину для заключения сделки по редким минералам, но президент США Дональд Трамп все же хочет возродить ее, об этом он заявил журналистам.

"Я собираюсь возродить", - ответил президент США на вопрос журналистов на вопрос о сорванной сделке с Киевом по редким минералам.

По его мнению, пришло время выяснить, что случилось с деньгами, выделенными США Украине.

"Нам не вернут наши деньги, и мы сказали им (киевским властям - ИФ), что сделаем что-нибудь по редким минералам (...), и они более или менее согласились на это, а затем Скотт Бессент отправился туда, и с ним обошлись довольно грубо, потому что, по сути, они сказали ему "нет", - цитирует Трампа пресс-пул президента.

Как отметил американский лидер, Бессент вернулся из Киева ни с чем.