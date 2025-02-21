В United Airlines отметили сокращение числа перелетов чиновников США с 20 января

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Частота полетов сотрудников американского правительства снизилась за месяц, прошедший после инаугурации президента Дональда Трампа, отметил главный финансовый директор авиакомпании United Airlines Holdings Майк Лескинен.

Такая тенденция может быть связана с обещаниями Трампа и его советника, бизнесмена Илона Маска сократить расходы и повысить эффективность работы правительства, отмечает CNBC.

На поездки чиновников приходится всего порядка 2% выручки United, сказала представительница компании. Выручка в сфере пассажирских перевозок в 2024 году составила почти $52 млрд.

По словам Лескинена, спад спроса в правительственном сегменте компенсируется ростом в других сферах, в частности активным спросом на международные перелеты в популярные места отдыха.

За последние 12 месяцев капитализация United взлетела почти в 2,3 раза, до $33,7 млрд.