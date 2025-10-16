United Airlines сократила квартальную чистую прибыль при росте выручки

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Американская United Airlines Holdings, владеющая авиакомпанией United Airlines, в третьем квартале 2025 года увеличила выручку на 2,6%, но сократила чистую прибыль на 1,7%, при этом выручка оказалась хуже ожиданий рынка, а скорректированная прибыль - лучше.

В июле-сентябре чистая прибыль компании составила $949 млн против $965 млн годом ранее. Прибыль в расчете на акцию осталась на уровне $2,9.

Прибыль без учета разовых факторов составила $2,78 на бумагу, превысив консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков на уровне $2,65.

В третьем квартале компания выкупила акции на сумму $19 млн, а за девять месяцев года - примерно на $612 млн.

Квартальная выручка United Airlines увеличилась до $15,23 млрд с $14,84 млрд годом ранее. Эксперты в среднем прогнозировали $15,33 млрд.

Выручка в расчете на пассажиро-милю в июле-сентябре снизилась на 4,3% в годовом выражении, до 17,42 цента.

В минувшем квартале United Airlines перевезла 48,38 млн пассажиров - на 6,2% больше, чем годом ранее. Загруженность на внутренних рейсах составила 85,4%, на международных - 83,3%.

По прогнозу компании, в четвертом квартале ее скорректированная прибыль составит $3-3,5 на акцию. Аналитики прогнозируют $2,87 на бумагу.

С начала 2025 года капитализация United Airlines выросла на 7,2%.