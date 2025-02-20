Глава Пентагона поручил подготовить планы ежегодного сокращения бюджета на 8%

Хегсет планирует уволить ряд генералов, близких к экс-руководству, на этой неделе

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Министр обороны США Пит Хегсет приказал высшему руководству Пентагона и всей армии США разработать планы сокращения оборонного бюджета на 8% в течение каждого из следующих пяти лет, сообщает Washington Post.

Хегсет приказал подготовить предлагаемые сокращения к 24 февраля.

Согласно служебной записке, которую цитирует издание, администрация президента США Дональда Трампа предлагает сделать исключение для 17 статей расходов, включая "действия на южной границе США", совершенствование ядерного оружия и ПВО, приобретение ударных БПЛА и некоторых видов боеприпасов.

Строительство военных кораблей является приоритетом, говорится в меморандуме, но не уточняется, о каком типе судов идет речь.

Директива Хегсета также определяет приоритетность проектов военного строительства в Тихоокеанском регионе, где администрация Трампа рассматривает Китай в качестве главного соперника США.

Как отмечает издание, предлагаемые сокращения (в случае принятия решения) сэкономят десятки миллиардов долларов ежегодно, в течение следующих пяти лет.

Бюджетная директива шефа Пентагона следует за распоряжением администрации Трампа о составлении списков тысяч сотрудников министерства обороны, находящихся на испытательном сроке, которые, как ожидается, будут уволены на этой неделе.

Как сообщает телеканал NBC со ссылкой на осведомленные источники, Хегсет также рассматривает возможность увольнения ряда генералов уже на этой неделе. По словам чиновников, большинство из тех, кто может быть уволен, были связаны с бывшим министром обороны Ллойдом Остином.