У папы римского Франциска развилась двусторонняя пневмония

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - У папы римского Франциска, проходящего лечение в римской клинике, выявили двустороннюю пневмонию, сообщает во вторник Associated Press.

В пресс-службе Ватикана уточнили, что респираторная инфекция у понтифика также привела к бронхиальной астме.

"Лабораторные тесты, рентгеновский анализ грудной клетки, состояние Святого Отца демонстрирует сложную картину", - говорится в заявлении пресс-службы.

В настоящий момент понтифик проходит лечение антибиотиками.

Тем не менее, он находится в хорошем расположении духа и благодарит за молитвы о его выздоровлении, добавил пресс-секретарь Ватикана Маттео Бруни.

Ранее сообщалось, что в январе Франциск заболел бронхитом. Его госпитализировали в клинику "Агостино Джемелли" в Риме 14 февраля, так как болезнь приобрела хроническую форму.

Папе римскому Франциску 88 лет.