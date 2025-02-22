Врач папы римского заявил, что Франциск не находится при смерти

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - В клинике Джемелли заявили, что п апе римскому Франциску не грозит немедленная смерть, лечение пневмонии продолжается, нужно время, чтобы оно подействовало, сообщает телеканал CNN.

" Папа вне опасности? Нет. Обе двери открыты. Рискует ли он немедленно умереть? Нет. Терапии нужно время, чтобы подействовать", — сказал на пресс-конференции хирург Серджио Альфьери, который в прошлом оперировал понтифика.