Папа римский продолжает лечиться от пневмонии в больнице

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Папа римский Франциск, госпитализированный с прошлой недели, остается в больнице, ночь прошла хорошо, сообщает в пятницу Vatican News со ссылкой на пресс-службу Святого престола.

"Ночь прошла хорошо, папа римский проснулся и позавтракал", - говорится в сообщении.

В январе папа римский заболел бронхитом. Его госпитализировали в клинику "Агостино Джемелли" в Риме 14 февраля, так как болезнь приобрела хроническую форму. После рентгена и лабораторных исследований у него также выявили двустороннюю пневмонию.

Папе римскому Франциску 88 лет.