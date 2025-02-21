Трамп отметил, что в отличие от РФ переговоры с Украиной прошли не так хорошо

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп вновь положительно оценил результаты переговоров с президентом России Владимиром Путиным, отметив, что в общении с украинской стороной все прошло не настолько хорошо.

"У меня состоялись очень хорошие переговоры с Путиным, но переговоры с Украиной были не такими хорошими", - приводит в пятницу слова Трампа американское издание The Hill.

"По мнению Трампа, Путин хочет достижения соглашения по прекращению войны на Украине", - пишет The Hill, в то время как Зеленского президент США назвал игроком вне игры. "Он – игрок, у которого нет карт, от этого можно устать", - сказал Трамп.