Поиск

США намерены получить на Украине доступ не только к редкоземельным металлам, но и к другим ресурсам

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - США намерены заключить соглашение с Украиной не только о редкоземельных металлах, но и о других ресурсах, заявил в субботу американский президент Дональд Трамп.

"Мы хотим получить их редкоземельные металлы, их нефть, всё, что сможем найти", - сказал он на конференции CPAC в Вашингтоне.

Трамп отметил, что США нужны эти ресурсы, чтобы "постараться вернуть вложенные в Украину деньги".

Он заявил, что европейские страны оказывали помощь Украине в форме кредитов, тогда как США - безвозмездно.

Ранее в феврале США предложили Украине подписать соглашение, согласно которому Вашингтон в обмен на дальнейшую поддержку получил бы доступ к редкоземельным металлам. Киев пока не подписал соглашение. В настоящее время стороны обсуждают детали этой сделки.

Дональд Трамп Вашингтон США Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Германии пройдут досрочные выборы в бундестаг

В Германии пройдут досрочные выборы в бундестаг

Что произошло за день: суббота, 22 февраля

США просили Киев отозвать проект резолюции по украинскому конфликту, но получили отказ

США просили Киев отозвать проект резолюции по украинскому конфликту, но получили отказ

Трамп призвал Маска агрессивнее работать над повышением эффективности правительства

Трамп призвал Маска агрессивнее работать над повышением эффективности правительства

Палестинские группировки отпустили шесть израильских заложников из Газы

Во Франции двое бездомных выиграли в лотерею, купив билет на украденные деньги

Во Франции двое бездомных выиграли в лотерею, купив билет на украденные деньги

СМИ усомнились в готовности Великобритании отправить на Украину войска

Вашингтон подготовил проект резолюции ГА ООН по Украине

США планируют 26 февраля запустить к Луне новый посадочный аппарат

США планируют 26 февраля запустить к Луне новый посадочный аппарат

КНДР предупредила США и Южную Корею о готовности ответить стратегическими средствами

КНДР предупредила США и Южную Корею о готовности ответить стратегическими средствами
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5896 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне41 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2181 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии165 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние223 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России52 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе344 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ31 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });