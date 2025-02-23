США намерены получить на Украине доступ не только к редкоземельным металлам, но и к другим ресурсам

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - США намерены заключить соглашение с Украиной не только о редкоземельных металлах, но и о других ресурсах, заявил в субботу американский президент Дональд Трамп.

"Мы хотим получить их редкоземельные металлы, их нефть, всё, что сможем найти", - сказал он на конференции CPAC в Вашингтоне.

Трамп отметил, что США нужны эти ресурсы, чтобы "постараться вернуть вложенные в Украину деньги".

Он заявил, что европейские страны оказывали помощь Украине в форме кредитов, тогда как США - безвозмездно.

Ранее в феврале США предложили Украине подписать соглашение, согласно которому Вашингтон в обмен на дальнейшую поддержку получил бы доступ к редкоземельным металлам. Киев пока не подписал соглашение. В настоящее время стороны обсуждают детали этой сделки.