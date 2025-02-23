Глава британского МИД анонсировал крупнейший пакет санкций в отношении России

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми Фото: AP/TASS

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Британский министр иностранных дел Дэвид Лэмми заявил, что в понедельник намерен объявить о новом крупном пакете санкций в отношении РФ, сообщил телеканал ITV News.

"Завтра я планирую объявить о самом крупном пакете санкций против России с начала войны, они подрывают ее военную машину и сокращают доходы, при помощи которых разжигается пожар разрушений на Украине", - цитирует министра телеканал.

В сообщении говорится, что США начали переговоры с Россией о прекращении конфликта, но исключили Киев из переговорного процесса.

Лэмми в связи с этим заявил, что Лондон "будет работать с американскими и европейскими партнерами над достижением устойчивого, справедливого мира, при этом четко осознавая, что без Украины на Украине ничего не может быть".

Он сказал, что сейчас наступил "критический момент в истории Украины, Великобритании и всей Европы", поэтому следует "удвоить" поддержку Украины, добиваться "мира посредством силы".

Министр заявил: "На поле боя мы (Лондон - ИФ) по-прежнему привержены предоставлению военной поддержки в размере 3 млрд фунтов стерлингов в год, чтобы поставить Украину в максимально выгодное положение, и готовы предоставить британские войска в состав миротворческих сил, если это будет необходимо".

Телеканал, комментируя заявления Лэмми, отмечает, что премьер-министру Великобритании Киру Стармеру "придется пройти сложный путь, когда он встретится с президентом Трампом в Вашингтоне на следующей неделе, балансируя между поддержкой Украины и необходимостью поддерживать США".