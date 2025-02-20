Минфин США заявил о готовности как усиливать, так и ослаблять санкции против РФ

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что в случае необходимости имеет возможность как наращивать, так и ослаблять или вообще отменить санкции в отношении России, сообщает в четверг Bloonmberg.

"США готовы как усиливать, так и ослаблять санкции против России", - приводит агентство слова министра.

Кроме того, Бессент подчеркнул, что "если это будет необходимо, можно отменить санкции против России".