СМИ узнали, что глава ФБР будет руководить и правоохранительной службой ATF

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Новый глава ФБР Кэш Патель будет назначен одновременно на должность руководителя американского федерального агентства ATF, в обязанности которого входит расследование и предотвращение преступлений, связанных с незаконным использованием, производством и хранением огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источники.

В компетенцию ведомства, которое подчиняется Минюсту США, входит расследование террористических актов, поджогов и взрывов, а также контроль за незаконным оборотом алкогольной и табачной продукции.

ATF выполняет функции лицензионного агентства для продажи, хранения и транспортировки огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, а также торговли ими на территории США.

В минувший четверг Сенат США одобрил назначение Пателя на пост директора ФБР. Он давно известен своей критикой министерства юстиции США, ФБР и ЦРУ.

В своих заявлениях Патель призывал провести "всеобщую чистку" в Минюсте и ФБР, уволить многих представителей руководства спецслужб и преследовать по закону тех, кто, по его мнению, злоупотреблял полномочиями в политических целях.