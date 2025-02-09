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Минюст США распустил подразделение ФБР по борьбе с информационным влиянием России

Минюст США распустил подразделение ФБР по борьбе с информационным влиянием России
Фото: J. David Ake/Getty Images

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Министерство юстиции США ликвидировало подразделение по борьбе с информационным влиянием России и Китая в составе ФБР, следует из данных ведомства.

Согласно директиве, подписанной новой главой Минюста и генпрокурором США Пэм Бонди, которой подчиняется ФБР, "приказано прекратить действия федеральных правоохранительных органов по борьбе с кампаниями влияния со стороны Китая и России, которые пытаются заслужить расположение... в американской политике", отмечает телеканал NBC.

"Чтобы освободить ресурсы для решения более насущных приоритетов и положить конец рискам дальнейшего использования оружия и злоупотреблений полномочиями прокуроров, оперативная группа по иностранному влиянию будет расформирована", - говорится в приказе.

В нем также говорится, что уголовные обвинения за нарушение закона о регистрации иностранных агентов, который требует от людей регистрироваться при лоббировании интересов иностранного государства, "должны ограничиваться случаями предполагаемого поведения, похожего на более традиционный шпионаж со стороны иностранных правительственных субъектов".

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Бывшие сотрудники Минюста и ФБР, работавшие в сфере национальной безопасности, выразили шок от приказа, передает NBC. "Это поразительно, - сказал Фрэнк Фиглиуцци, бывший глава контрразведки ФБР, - Теперь все открыто для иностранных разведывательных служб, стремящихся оказать влияние".

Ранее министерство юстиции США распустило группу KleptoСapture, которая занималась выявлением и арестом зарубежных российских активов, случаев обхода санкций, а также раскрытием схем, которые помогают теневому бизнесу скрывать собственность в Америке.

США Минюст США ФБР Россия Китай
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