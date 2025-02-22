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AP узнало о планах директора ФБР вывести из центрального аппарата 1,5 тыс. человек

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Новый глава Федерального бюро расследований США Кэш Патель планирует уменьшить численность оперативных сотрудников ведомства в штаб-квартире в Вашингтоне на 1,5 тысячи человек, переведя их на работу в другие американские города, сообщило агентство Associated Press, ссылаясь на источники.

Перемены призваны сократить масштабы присутствия ФБР в Вашингтоне и увеличить присутствие в региональных офисах для борьбы с преступлениями.

"Директор Патель ясно дал понять американской общественности, что агенты ФБР будут находиться в городах, сосредоточенных на борьбе с насильственными преступлениями", - говорится в заявлении ФБР, в котором не приводится никаких подробностей.

В миреСенат США проголосовал за назначение Кэша Пателя на должность директора ФБРЧитать подробнее

Сенат США одобрил назначение Пателя на пост директора ФБР в минувший четверг. В 2014 году он был принят на должность судебного адвоката в отдел нацбезопасности Минюста США. Работал старшим советником по борьбе с терроризмом, а затем старшим помощником председателя комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США.

Будучи помощником конгрессмена от Калифорнии Девина Нуньеса, Патель помогал республиканцам во время расследований в отношении Трампа в 2016 году. Он пытался уличить демократов в предвзятости к Трампу и его команде.

В 2019 году стал сотрудником Совета нацбезопасности при президенте Трампе, работал над такими задачами, как ликвидация командиров ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация) и "Аль-Каиды" (террористическая группировка, запрещенная в России). В итоге стал старшим директором Управления по борьбе с терроризмом (созданная для него должность).

В 2020 году Патель стал первым заместителем и. о. директора Нацразведки Ричарда Греннела.

В ноябре 2020 года Трамп уволил министра обороны Марка Эспера и назначил Пателя начальником штаба и. о. министра обороны Кристофера Миллера.

На этой должности Патель занимался координацией работы Пентагона с переходной командой избранного президента Джо Байдена. Также он поддержал инициативу по отделению Агентства национальной безопасности от Киберкомандования США.

В ноябре 2024 года Трамп назвал Пателя кандидатом на пост директора ФБР вместо Кристофера Рэя.

Патель давно известен критикой министерства юстиции США, ФБР и ЦРУ. В своих мемуарах он призывал провести "всеобщую чистку" в Минюсте и ФБР, уволить многих представителей руководства и преследовать по закону тех, кто, по его мнению, злоупотреблял полномочиями в политических целях. Он известен как критик методов слежки со стороны правительственных ведомств и сторонник концепции "глубинного государства" - теории, согласно которой в США существует скоординированная группа или группы неизбранных государственных служащих, влияющих на политику без оглядки на демократически избранное руководство.

США Вашингтон ФБР Кэш Патель
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