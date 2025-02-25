Украинское правительство в среду рекомендует подписать соглашение с США по редкоземельным металлам

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - В украинском правительстве намерены в среду рекомендовать подписать соглашение, предусматривающее совместную с США добычу природных ресурсов на Украине, сообщает во вторник Bloomberg со ссылкой на источники.

"Правительство Украины, как ожидается, в среду рекомендует подписать соглашение", - пишет агентство. По его данным, соглашение коснется редкоземельных металлов, нефти, газа.

Bloomberg отмечает, что в соглашении не будет речи об американских гарантиях в сфере безопасности для Украины.

"Планируется, что более детальное соглашение будет подготовлено на более позднем этапе", - отмечается в сообщении.

Со своей стороны, газета Financial Times со ссылкой на украинские официальные лица сообщает во вторник, что по ее данным Киев согласовал с Вашингтоном условия соглашения по редкоземельным металлам.

"Украинские официальны лица заявили, что Киев готов подписать соглашение по совместно добываемым природным ресурсам, в том числе нефти и газу, после того, как США отказались от требований о праве на $500 млрд потенциального дохода от разработки ресурсов", - пишет газета.

В статье утверждается, что текст соглашения одобрили несколько украинских министерств. Однако в парламенте документ еще не рассматривали.

FT подчеркивает, что в версии соглашения от 24 февраля нет положений о том, что США обязываются оказывать содействие Украине в сфере безопасности.

Ранее президент США Дональд Трамп выражал надежду на то, что Украина подпишет соглашение "очень скоро".