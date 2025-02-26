Трамп не против визита Зеленского в США в пятницу

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что не возражает против приезда в пятницу на переговоры президента Украины Владимира Зеленского.

"Я слышал, что он хочет прилететь в пятницу. Если он хочет совершить эту поездку, я не против", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.

Ранее западные СМИ сообщали, что Зеленский намерен посетить США, чтобы подписать соглашение о совместной добыче с американской стороной украинских редкоземельных металлов и других ресурсов.