ХАМАС объявил о достижении соглашения по освобождению палестинских заключенных

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Движение ХАМАС сообщило о достижении соглашения на переговорах в Египте о заключенных палестинцах, которые не были освобождены из израильских тюрем в субботу.

В ХАМАС сообщили что, согласно достигнутой во вторник договоренности, палестинские заключенные, которые должны были быть отпущены Израилем в выходные, будут освобождены.

"Они были согласованы к передаче на первом этапе, в дополнение к соответствующему числу палестинских женщин и детей", - говорится в заявлении движения.

Заключенные должны были быть освобождены в обмен на выдачу тел израильских заложников из сектора Газа.

Катарское издание Al-Araby Al-Jadeed сообщает, что Израиль предложил передать тела заложников из Газы Красному Кресту через Египет.

В свою очередь газета Haaretz со ссылкой на осведомленные источники сообщает, что тела четырех израильских заложников, погибших в плену, вероятно, будут обнаружены в среду вечером на пограничном переходе Керем-Шалом.

В ХАМАС также отметили, что во время визита руководства движения в Египет был достигнут определенный прогресс и в реализации соглашения о прекращении огня.

"Были проведены обсуждения по выполнению соглашения о прекращении огня, обмену заключенными и перспективам второго этапа переговоров", - говорится в заявлении ХАМАС.

Перемирие между Израилем и ХАМАС вступило в силу 19 января. Соглашение предусматривает три этапа. На первом группировка должна освободить 33 израильских заложника в обмен на 1,5 тыс. находящихся в тюрьмах Израиля палестинских заключенных.