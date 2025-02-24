Израиль не исключает освобождение движением ХАМАС заложников дополнительно

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Израиль предполагает, что ХАМАС может согласиться освободить больше заложников, чем предусмотрено в рамках текущего этапа соглашения о прекращении огня в Газе, сообщила газета The Jerusalem Post, ссылаясь на израильских чиновников.

Они считают, что Израиль может освободить несколько человек, в том числе тяжелораненых, в обмен на продление первой фазы соглашения на время священного для мусульман месяца Рамадан, который начинается в пятницу.

Срок действия первой фазы соглашения о прекращения огня в секторе Газа истекает 1 марта.

В то же время Израиль на неопределенный срок отложил освобождение 620 палестинских заключенных, которых планировалось отпустить в минувшую субботу в соответствии с соглашением с ХАМАС, мотивируя это "неоднократными нарушениями со стороны ХАМАС, включая церемонии, унижающие достоинство наших заложников".

В связи с этим член политбюро ХАМАС Басем Наим заявил, что "любые переговоры с врагом через посредников относительно любых предстоящих шагов обусловлены освобождением 620 палестинских заключенных".

Переговоры с Израилем об их освобождении ведут Египет и Катар, сообщают арабские СМИ.

Спецпредставитель США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф заявил в воскресенье, что США ожидают договоренностей по продлению соглашения и его переходу во второй этап.

"Мы должны добиться продления первого этапа. Я отправлюсь в регион, возможно, в среду, для переговоров по этому вопросу", - сказал он в интервью CNN.