ХАМАС требует освобождения Израилем 600 палестинцев до дальнейших переговоров

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - В движении ХАМАС раскритиковали Израиль за задержку в освобождении около 600 палестинских заключенных в рамках первого этапа соглашения о перемирии в секторе Газа, сообщает AP.

Представитель политбюро ХАМАС Басем Наим в письменном заявлении указал, что группировка "в полной мере соблюдает все положения соглашения", а действия Израиля "приводят к риску краха соглашения и, потенциально, к возобновлению войны".

По его словам, переговоры о втором этапе соглашения невозможны, пока Израиль не освободит 600 палестинцев.

Агентство напоминает, что в рамках соглашения Израиль должен был освободить примерно 600 палестинцев, отбывающих тюремное наказание, в минувшие выходные в обмен на освобожденных ХАМАС заложников.

Первый этап сделки истекает в субботу, переговоры о второй фазе должны были начаться две недели назад, однако пока они не ведутся.

Перемирие между Израилем и ХАМАС вступило в силу 19 января. Соглашение предусматривает три этапа. На первом группировка должна освободить 33 израильских заложника в обмен на 1,5 тысячи находящихся в тюрьмах Израиля палестинских заключенных.