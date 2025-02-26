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Минск не намерен ввязываться в гонку вооружений вслед за НАТО

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Активная милитаризация НАТО представляет угрозу для Белоруссии, однако страна не намерена ввязываться в гонку вооружений, заявил в Женеве на заседании сегмента высокого уровня Конференции ООН по разоружению министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков. Его цитирует пресс-служба МИД.

"Для Беларуси, которая граничит с НАТО, ситуация с активной милитаризацией этой организацией региона, представляет особую угрозу", - сказал Рыженков.

"Военные расходы нашей ближайшей соседки Польши, которая неоднократно заявляла, что намерена создать самую сильную армию в Европе, а это по планам 300 тысяч человек, в 2023 году составили почти $34 млрд, или около 20% государственного бюджета. На эти же цели в 2025 году Польша планирует затратить уже $46 млрд. Скажите мне как стране, граничащей с Польшей, это все в оборонительных целях? Разве так поступают страны, которые не хотят войны?!", - сказал министр.

"Еще одна соседка Беларуси - Литва. Военные расходы Литвы в 2024 году составили более 11% по отношению к госбюджету страны. И если Литва будет направлять на военные расходы или 5%, как сегодня высказывается Америка, или до 7%, как звучали предложения, ожидания со стороны НАТО, то на эти же нужды уйдет почти четверть всех госрасходов. А другая наша соседка, Латвия, с такими подходами она вынуждена будет тратить на вооружение до трети госбюджета, всех государственных расходов", - продолжил Рыженков.

"Мы, конечно же, не намерены ввязываться в бездумную закупку дорогостоящего оружия и кратное увеличение вооруженных сил, провоцируя дальнейшую конфронтацию. Это бесполезно. Да и у нас есть, на что тратить государственные деньги: здравоохранение, социальные нужды, развитие, дороги", - заявил Рыженков.

"Однако мы последовательно и, подчеркну особо, прозрачно!.. для соседей и международного сообщества предпринимаем вынужденные ответные шаги по обеспечению национальной безопасности и укреплению обороноспособности нашей страны, в том числе при поддержке нашего ближайшего союзника - России", - отметил министр.

"Мы убеждены, что путь к глобальному миру и разоружению лежит через восстановление доверия, через строгое следование принципу равной и неделимой безопасности для всех государств, через равноправный и взаимоуважительный диалог", - сказал глава МИД Белоруссии.

Литва МИД ООН НАТО Польша Белоруссия Максим Рыженков
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