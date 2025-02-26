Поиск

Рубио заявил, что США еще не согласовали с Украиной сделку по редкоземельным металлам

Рубио заявил, что США еще не согласовали с Украиной сделку по редкоземельным металлам
Госсекретарь США Марко Рубио
Фото: АР/ТАСС

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Власти США еще не завершили согласование с Украиной соглашения по редкоземельным металлам, заявил в среду глава Госдепа Марко Рубио.

"Я не могу подтвердить это. Над соглашением работает министр финансов (Скотт - ИФ) Бессент. Последняя информация, которую я получал, заключалась в том, что мы очень близки к тому, чтобы согласовать сделку", - сказал он в интервью Fox News в ответ на просьбу подтвердить, что стороны согласовали все условия.

Ранее ряд западных СМИ сообщал, что США и Украина согласовали условия соглашения по совместной добыче украинских редкоземельных металлов. Предполагается, что в пятницу президент республики Владимир Зеленский может прибыть в Соединенные Штаты для подписания документа.

Владимир Зеленский США Марко Рубио Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Рождаемость в Южной Корее в 2024 году выросла впервые за девять лет

Рождаемость в Южной Корее в 2024 году выросла впервые за девять лет

Финский ОПК получит заказы для Украины на 660 миллионов евро

Эмир Катара планирует посетить Россию 17 апреля

Обострение палестино-израильского конфликта

WSJ сообщила о подготовке ХАМАС к возобновлению боевых действий в Газе

Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано у берегов Японии

Капитализация Tesla упала ниже $1 трлн

Капитализация Tesla упала ниже $1 трлн

Что случилось этой ночью: среда, 26 февраля

Акции Европы преимущественно выросли во вторник

Акции Европы преимущественно выросли во вторник
Хроники событий
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне47 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5914 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2186 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии166 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России53 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе345 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау87 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ31 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });