Рубио заявил, что США еще не согласовали с Украиной сделку по редкоземельным металлам

Госсекретарь США Марко Рубио Фото: АР/ТАСС

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Власти США еще не завершили согласование с Украиной соглашения по редкоземельным металлам, заявил в среду глава Госдепа Марко Рубио.

"Я не могу подтвердить это. Над соглашением работает министр финансов (Скотт - ИФ) Бессент. Последняя информация, которую я получал, заключалась в том, что мы очень близки к тому, чтобы согласовать сделку", - сказал он в интервью Fox News в ответ на просьбу подтвердить, что стороны согласовали все условия.

Ранее ряд западных СМИ сообщал, что США и Украина согласовали условия соглашения по совместной добыче украинских редкоземельных металлов. Предполагается, что в пятницу президент республики Владимир Зеленский может прибыть в Соединенные Штаты для подписания документа.