В Белом доме задумались над объединением боевых командований Северной и Южной Америки

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность объединения двух боевых командований Минобороны, которые отвечают за Северную и Южную Америку, чтобы сократить расходы ведомства, сообщил телеканал NBC со ссылкой на американских чиновников.

В случае принятия такого решения новое командование будет называться Американским командованием - AMERICOM

Реорганизация планируется для "сокращения расходов и оптимизации операций" Пентагона, отмечается в сообщении.

В зону ответственности Северного командования в настоящее время входят континентальная часть США, Канада, Мексика, Белиз, Куба, прилегающие акватории Атлантического, Тихого и Северного Ледовитого океанов. Южное командование отвечает за операции ВС США в Южной и Центральной Америке, а также в Карибском бассейне.