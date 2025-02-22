Глава Пентагона уволил начальницу штаба ВМС США

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Глава Пентагона Пит Хегсет уволил Лизу Франкетти с должности начальницы штаба ВМС США, следует из сообщения американского оборонного ведомства.

Франкетти была первой женщиной, ставшей начальником военно-морских операций, и первой женщиной, работавшей в Объединенном комитете начальников штабов (ОКНШ) вооруженных сил США.

Уволен также заместитель начальника штаба ВВС США генерал Джеймс Слайф.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что увольняет Чарльза Брауна с должности председателя ОКНШ. На пост нового председателя ОКНШ Трамп выдвинул кандидатуру генерал-лейтенанта ВВС Дэна "Разина" Кейна.