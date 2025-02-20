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Глава Пентагона заявлял европейским коллегам о планах вывести часть войск США из Европы

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Шеф Пентагона Пит Хегсет в ходе поездки в Европу на прошлой неделе говорил о намерениях США вывести из региона часть американских военнослужащих. Об этом сообщает в четверг The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источник.

"Человек, знакомый с этой темой, заявил: на прошлой неделе Хегсет сказал европейским коллегам, что США планируют частичный вывод войск из Европы", - информирует газета.

Однако в ВС США отмечали, что пока не получали подобных приказов. Тем не менее, по данным газеты, американские военные ожидают их поступления.

В Пентагоне отказались комментировать эту информацию.

WSJ отмечает, что в Европе присутствуют примерно 100 тыс. американских военнослужащих, 60 тыс. – на постоянной основе, остальные – на ротационной. В Минобороны США поясняли, что можно быстро сократить американское военное присутствие в Европе, если не отправлять войска на замену другим, возвращающимся домой по условиям ротации.

Издание также напоминает о "Проекте 2025" – наборе консервативных предложений по реформированию федерального правительства США и консолидации исполнительной власти в руках президента США, подготовленный и опубликованный в апреле 2023 года. Среди его составителей есть члены нынешней администрации США. Согласно "Проекту 2025", США нужно перенаправить ресурсы в ВМС для противостояния Китаю. Европе при этом следует самой укреплять свою оборону, меньше полагаться на ВС США, которые будут концентрироваться на других миссиях, включая охрану американо-мексиканской границы.

Ранее Хегсет заявил, что европейским странам надо тратить больше на оборону, потому что американское военное присутствие в регионе может когда-то закончиться. После этого стало известно, что Хегсет приказал руководству Пентагона и командованию ВС США разработать планы сокращения оборонного бюджета на 8% в течение каждого из следующих пяти лет.

США Пентагон Пит Хегсет
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