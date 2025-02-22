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Трамп уволил главу Объединенного комитета начальников штабов ВС США

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп объявил об увольнении Чарльза Брауна с должности председателя Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ).

"Я хочу поблагодарить генерала Чарльза Брауна за его более чем 40-летнюю службу нашей стране, в том числе в качестве нынешнего председателя Объединенного комитета начальников штабов. Он прекрасный человек и выдающийся лидер, я желаю большого будущего ему и его семье", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

На пост нового председателя ОКНШ глава Белого дома выдвинул кандидатуру генерал-лейтенанта ВВС Дэна Кейна.

Associated Press (АР) пишет, что Кейн является профессиональным пилотом. Он служил на действительной службе и в Национальной гвардии, занимал должность заместителя директора ЦРУ по военным вопросам. Военная служба Кейна включает в себя участие в боевых действиях в Ираке и специальных операциях.

Его кандидатура на пост председателя ОКНШ должна быть учреждена сенатом.

Агентство отмечает, что увольнение Брауна было неожиданным и "несомненно, вызовет шок в Пентагоне".

АР не исключает, что увольнение Брауна связано с прекращением программ, поощряющих "разнообразие, равенство и инклюзивность в вооруженных силах, и увольнению тех, кто отражает эти ценности".

Дональд Трамп ВС США ОКНШ Чарльз Браун Дэн Кейн
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