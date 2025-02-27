Bloomberg узнал об отсутствии в соглашении США с Киевом четких гарантий безопасности

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - США и Украина в рамках возможного соглашения по редкоземельным металлам создадут инвестиционный фонд по реконструкции Украины, куда будут поступать средства от продажи украинских ресурсов, сообщает Bloomberg со ссылкой на проект договора.

"Украина направит туда 50% всей прибыли от "будущей монетизации" природных ресурсов, включая металлы, углеводороды, нефть, газ, а также от работы портов и другой инфраструктуры. К этой категории доходов не будут относится те, которые уже прописаны в украинском бюджете", - отмечает Bloomberg.

Затем средства фонда будут поступать на развитие проектов на Украине, которые способствовали бы стабильности, безопасности и процветанию этой страны. США также дадут долгосрочные финансовые обязательства способствовать экономическому развитию Украины.

"Черновик соглашения не предлагает четко сформулированных гарантий безопасности Украине. Вместо этого в нем упоминается "прочное партнерство" США и Украины на основе их экономических связей", - поясняет агентство.

Также обе стороны обязуются не предпринимать действий, которые противоречили бы обязательствам Украины в связи с ее стремлением вступить в ЕС, а также ее договоренностям с международными финансовыми институтами и кредиторами.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что в пятницу, 28 февраля, намерен подписать с Украиной соглашение по совместной добыче украинских редкоземельных металлов.

В пятницу президент Украины Владимир Зеленский должен прибыть в США для подписания документа.