Предложенное США соглашение по редкоземельным металлам не предусматривает гарантии безопасности Киеву

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Переданное ранее на этой неделе Киеву обновленное американское предложение по доступу США к доходам от украинских природных ресурсов не содержит гарантий безопасности для Украины, утверждает The New York Times.

Издание сообщает, что ознакомилось с вариантом проекта соглашения от 21 февраля. Он предусматривает, что Украина должна будет передавать США в специальный фонд половину доходов от природных ресурсов, в том числе - от продажи редкоземельных металлов, нефти, газа. Также речь идет о доходах от работы портов и другой инфраструктуры.

"В новом документе содержится призыв к тому, чтобы Украина взяла на себя ряд обязательств. При этом США по-прежнему не предлагают взамен ясных гарантий в сфере безопасности. В документе говорится о том, что США готовы предоставлять долгосрочную финансовую поддержку, чтобы помочь в экономическом развитии Украины", - пишет The New York Times.

По данным издания, новое предложение США мало отличается от изначального, которое Киев не стал подписывать. "А некоторые условия выглядят даже более жесткими, чем в предыдущей версии", - отмечается в статье.

Согласно замыслу США, Украина будет перечислять средства в специальный американский фонд до тех пор, пока в нем не накопится $500 млрд. При этом, по информации газеты, за прошлый год доходы от продажи Украиной заинтересовавших Вашингтон природных ресурсов составили только $1,1 млрд.