Kantar Agri Oy выяснила, что половина финнов не доверяет США как союзнику

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Половина финнов не доверяет США как союзнику, сообщает Yle со ссылкой на опрос, проведеный компанией Kantar Agri Oy c 28 февраля по 4 марта среди 1011 взрослых респондентов. Опрос прошел по заказу издания Maaseudun Tulevaisuus. Погрешность может составлять три процентных пункта.

Оказалось, что только 30% финнов доверяют Соединенным Штатам как союзнику Финляндии, половина опрошенных говорят, что не доверяют, а оставшиеся 20% не определились по этому вопросу. При этом из опрошенных женщин 18% из них доверяют США, а 58% не доверяют; среди мужчин доверяют 41% и не доверяют 43%.

Наибольшее доверие к США испытывают сторонники партии "Истинные финны" (56%), наименьшее доверие наблюдается среди электората "Зеленых" и Союза левых сил, где лишь примерно каждый десятый выражает доверие этой стране.