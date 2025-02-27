Напавшие на генконсульство России в Марселе получили по 8 месяцев тюрьмы

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Во Франции суд приговорил двух сотрудников Национального центра научных исследований (CNRS), которые бросили бутылки с зажигательной смесью на территорию генконсульства России в Марселе, к восьми месяцам лишения свободы, пишет Le Figaro.

Первые пять дней осужденные проведут в тюрьме, а затем у них будет возможность отбыть этот срок дома с электронными браслетами.

48-летнему и 59-летнему подсудимым вменили попытку нанести ущерб чужому имуществу общеопасным способом и незаконный оборот взрывчатых или зажигательных веществ.

На слушаниях оба объяснили свои действия желанием "привлечь внимание" к ситуации на Украине. Они отметили, что не имели намерения нанести вред здоровью кого-либо.

"Мы хотели шума, мы не хотели кого-либо ранить, мы не хотели нанести ущерб. Мы не подумали о последствиях, повели себя глупо", - сказал один из них.

В репортаже Le Figaro из суда, говорится, что подсудимые перед нападением забрали из лаборатории жидкий азот, который и хотели использовать.

24 февраля утром на территорию российского генконсульства в Марселе были брошены три самодельных взрывных устройства - пластиковые бутылки, в которых содержалась некая жидкость. Из трех устройств взорвалось два, никто не пострадал, разрушений не было. Третью бутыль контролируемым взрывом уничтожили саперы.

CNRS - ведущее государственное научное учреждение Франции, которое объединяет французские государственные организации, специализирующиеся в области прикладных и фундаментальных исследований, и координирует их деятельность на национальном уровне.