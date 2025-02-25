СКР возбудил уголовное дело о нападении на генконсульство РФ в Марселе

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Следственный комитет РФ возбудил дело о нападении на генконсульство России в Марселе после соответствующего поручения главы ведомства Александра Бастрыкина, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

"Возбуждено уголовное дело по факту нападения на Генеральное консульство РФ в Марселе Французской Республики по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 360 УК РФ (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой, с целью осложнения международных отношений)", - сказала Петренко во вторник журналистам.

Она отметила, что в рамках уголовного дела "осуществляется взаимодействие с МИД России, готовится международный запрос о правовой помощи".

По данным СКР, накануне "злоумышленники бросили три бутылки с неустановленным взрывчатым веществом на территорию генконсульства РФ в Марселе".

"В результате произошел взрыв двух из них. Эти противоправные действия создали угрозу безопасности сотрудников учреждения и нарушили нормальный порядок работы консульства. Как полагает следствие, нападавшие действовали с целью осложнения международных отношений", - сказала Петренко.

В понедельник после инцидента Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России организовать расследование происшествия, "дав надлежащую правовую оценку действиям причастных лиц по ст. 360 УК РФ".

Во вторник телеканал BFMTV со ссылкой на собственные данные сообщил, что французские полицейские задержали двух человек, подозреваемых в нападении на консульство РФ.

Обоих подозреваемых удалось отыскать благодаря кадрам с камер видеонаблюдения. Фигурантов дела задержали в понедельник вечером, когда они принимали участие в демонстрации в поддержку Украины.

Подробностей об этих людях не приводится.