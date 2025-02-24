Никто не пострадал при взрывах на территории консульства РФ в Марселе

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Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Вследствие взрывов, прогремевших в понедельник утром на территории консульства РФ в Марселе, никто не пострадал, разрушений нет, сообщает газета Le Parisien со ссылкой на источники в полиции.

На территорию консульства бросили три самодельных взрывных устройства - пластиковые бутылки с жидкостью. Определить состав содержимого, по данным газеты, пока не удалось.

Из трех устройств взорвались два. Одно контролируемым взрывом уничтожили сотрудники службы разминирования, пишет издание La Marseillaise.

Ранее в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия требует от Франции исчерпывающего и скорейшего расследования взрывов на территории генконсульства РФ в Марселе.

"Взрывы на территории генконсульства РФ в Марселе имеют все признаки теракта", - сообщила Захарова журналистам в понедельник.