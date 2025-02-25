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Полицейские в Марселе задержали двух подозреваемых в нападении на консульство РФ

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники французской полиции задержали двух человек, подозреваемых в нападении на консульство РФ В Марселе, сообщает в ночь на вторник телеканал BFMTV со ссылкой на собственные данные.

Обоих подозреваемых удалось отыскать благодаря кадрам с камер видеонаблюдения. Фигурантов дела задержали в понедельник вечером, когда они принимали участие в демонстрации в поддержку Украины.

Подробностей об этих людях не приводится.

В понедельник утром в здание консульства РФ в Марселе бросили несколько бутылок с зажигательной смесью. Пострадавших и разрушений нет.

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