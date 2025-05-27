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Суд Франции смягчил приговор одному из напавших на Генконсульство РФ в Марселе

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Апелляционный суд во Франции заменил реальный срок в восемь месяцев лишения свободы на условный для одного из двух осужденных, которые в феврале бросили бутылки с зажигательной смесью на территорию Генконсульства России в Марселе, сообщают французские СМИ.

Суд оправдал французского гражданина румынского происхождения Василе Эресана по обвинению в попытке нанесения ущерба.

При этом его адвокат Жан-Ив Эбер отметил, что суд не оправдал Эресана по обвинению в изготовлении зажигательной смеси, хотя, по словам защитника, "жидкий азот температурой минус 190 градусов Цельсия, которым были наполнены бутылки, не входит в перечень зажигательных веществ". Адвокат утверждает, что бутылки взорвались из-за перехода азота из жидкого агрегатного состояния в газообразное при повышении температуры.

Второй осужденный не подавал запрос на пересмотр приговора.

24 февраля двое сотрудников Национального центра научных исследований (CNRS) бросили на территорию Генконсульства РФ три самодельных взрывных устройства - пластиковые бутылки, в которых содержалась некая жидкость. Вследствие взрывов никто не пострадал, разрушений не было. Из трех устройств взорвались два. Одно контролируемым взрывом уничтожили сотрудники службы разминирования.

27 февраля суд во Франции приговорил двух сотрудников CNRS к восьми месяцам лишения свободы. Отмечалось, что осужденные могут отбыть этот срок дома с электронными браслетами.

На слушаниях оба фигуранта объясняли свои действия желанием "привлечь внимание" к ситуации на Украине. Они отметили, что не имели намерения нанести вред здоровью кого-либо.

Украина Франция Марсель
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