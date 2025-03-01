США не намерены впредь необдуманно поддерживать ведение Украиной боевых действий

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - США впредь не намерены бездумно финансировать продолжение Украиной боевых действий, заявила официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт по итогам встречи президентов США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского в Вашингтоне.

"Мы не собираемся впредь выписывать чеки на поддержку проходящей далеко от нас войны, если нет перспективы долгосрочного мира", - сказала она в эфире телеканала Fox News.

Левитт отметила, что Зеленский "не понимает" того, что для урегулирования конфликта необходимы уступки.

При этом она назвала Зеленского "упрямым переговорщиком" и возложила на него ответственность за острую перепалку, которая возникла в ходе встречи с Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

Левитт также сказал журналистам после встречи, что Зеленский отказался извиняться за поведение на встрече с Трампом. А результате не было подписано соглашение, которое отвечало интересам обеих сторон.