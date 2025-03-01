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СМИ узнали, что Израиль и ХАМАС пока не могут согласовать вторую фазу перемирия

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Представители Израиля и палестинского движения ХАМАС пока не могут добиться прогресса на переговорах о следующей фазе перемирия в секторе Газа, сообщает в субботу агентство EFE со ссылкой на египетский источник.

По его информации, в пятницу "переговоры не были хорошими, нет никакого прогресса".

По данным собеседника агентства, делегация ХАМАС настаивала на выводе израильских войск из Газы, а Израиль на это не был готов.

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Ранее поступали сообщения, согласно которым израильская сторона предлагала продлить нынешнюю, первую, фазу перемирия. В ХАМАС эту идею отвергли.

Переговоры проходят при посредничестве Египта, Катара и США.

Первая фаза перемирия в Газе завершается в субботу. Предполагается, что вторая фаза должна предусматривать завершение процесса обмена заложниками и заключенными. Кроме того, израильская сторона должна вывести войска из сектора Газа.

Заключительная, третья фаза перемирия, согласно утвержденному ранее в этом году плану, должна будет предусматривать восстановление пострадавшей от боевых действий Газы, решение вопроса о том, как дальше управлять этой палестинской территорией.

Израиль ХАМАС сектор Газа
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