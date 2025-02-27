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Израиль получил 33 заложников по условиям перемирия с ХАМАС

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Израилю передали всех 33 заложников, освобождение которых предусматривал первый этап соглашения прекращении огня с группировкой ХАМАС, сообщает в четверг The Times of Israel.

25 человек возвратили живыми. Также израильские власти получили восемь тел погибших заложников: четыре тела передали в ночь на четверг Красному Кресту на контрольно-пропускном пункте "Керем-Шалом". Личности четверых погибших уже идентифицированы.

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В обмен на тела четырех заложников, по данным телеканала "Аль-Арабийя", Израиль освободил в четверг 596 палестинских заключенных. Позднее ожидается освобождение еще 46 человек.

Сроки первой фазы прекращения огня истекают в эту субботу.

Между тем, по информации The Times of Israel, неназванный представитель израильских властей направил журналистам уведомление о том, что израильские военные не уйдут из Филадельфийского коридора вдоль границы сектора Газа с Египтом, несмотря на то, что договоренности сторон предусматривали отвод войск в конце первой фазы перемирия.

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"Мы не оставим Филадельфийский коридор. Мы не позволим убийцам из ХАМАС снова рыскать по нашим границам на машинах и с оружием, и мы не позволим им перевооружиться при помощи контрабанды", - сказал он.

Перемирие между Израилем и ХАМАС вступило в силу 19 января. Соглашение предусматривает три этапа. На первом группировка должна была освободить 33 израильских заложника в обмен на 1,5 тыс. находящихся в тюрьмах Израиля палестинских заключённых. На втором и третьем этапах, условия которых еще предстоит конкретизировать, обмен пленными продолжится. На третьем этапе также должно начаться восстановление разрушенной в ходе вооружённого конфликта инфраструктуры Газы.

Хроника 07 октября 2023 года – 27 февраля 2025 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль ХАМАС
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