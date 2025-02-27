Поиск

Министр обороны Израиля заявил, что ХАМАС перестанет контролировать сектор Газы

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Министр обороны Израиля Исраэль Кац пообещал, что движение ХАМАС никак не сохранит контроль над сектором Газа, ни мирными, ни военными методами, пишет The Times of Israel.

Кац констатировал, что первая фаза перемирия Израиля с ХАМАС завершена: израильская сторона получила 25 живых заложников, в том числе женщин-военнослужащих, и восемь погибших. Он подчеркнул, что Израиль намерен возвратить всех остающихся в анклаве заложников.

"Самый эффективный способ добиться этого, чтобы в ХАМАС знали: Армия обороны Израиля готова вернуться на войну", - разъяснил министр.

Кац отверг предположения, что Израиль пошел на соглашение о прекращении огня из-за нехватки боеприпасов и усталости военнослужащих, и отметил, что единственная причина этого шага - желание вернуть домой заложников.

Он добавил, что если планы президента США Дональда Трампа о стимулировании эмиграции из сектора Газа материализуются, то израильская сторона создаст соответствующее ведомство, предоставит маршруты выезда из Газы через порт Ашдод и аэропорт "Тимна" им. Илана и Асафа Рамонов.

Сроки первой фазы прекращения огня истекают 1 марта.

Перемирие между Израилем и ХАМАС вступило в силу 19 января. Соглашение предусматривает три этапа. На первом группировка должна была освободить 33 израильских заложника в обмен на 1,5 тысячи находящихся в тюрьмах Израиля палестинских заключенных. На втором и третьем этапах, условия которых еще предстоит конкретизировать, обмен пленными продолжится. На третьем этапе также должно начаться восстановление разрушенной в ходе вооруженного конфликта инфраструктуры Газы.

Израиль США ХАМАС Газа Исраэль Кац Минобороны
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Число новорожденных в Японии в 2024 году уменьшилось до минимума за 125 лет

Число новорожденных в Японии в 2024 году уменьшилось до минимума за 125 лет
Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль получил 33 заложников по условиям перемирия с ХАМАС

Во Франции заявили, что еще до Трампа обсуждали с Киевом добычу украинских полезных ископаемых

Во Франции заявили, что еще до Трампа обсуждали с Киевом добычу украинских полезных ископаемых

В МИД КНР заявили о тщетности попыток США ослабить связи Китая и России

В Приднестровье заявили о достигнутой при содействии РФ договоренности по газу

И.о. премьера Сербии пообещал поддержку Республике Сербской после вердикта Додику

Bloomberg узнал об отсутствии в соглашении США с Киевом четких гарантий безопасности

Введение санкций США в отношении сербской энергокомпании NIS отложено на 30 дней

Bloomberg узнал о планах властей Китая влить не менее $55 млрд в три крупных банка

Цена нефти Brent немного повысилась до $72,8 за баррель

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе346 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне48 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2191 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости374 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5917 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии166 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау87 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ31 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });