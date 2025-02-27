Министр обороны Израиля заявил, что ХАМАС перестанет контролировать сектор Газы

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Министр обороны Израиля Исраэль Кац пообещал, что движение ХАМАС никак не сохранит контроль над сектором Газа, ни мирными, ни военными методами, пишет The Times of Israel.

Кац констатировал, что первая фаза перемирия Израиля с ХАМАС завершена: израильская сторона получила 25 живых заложников, в том числе женщин-военнослужащих, и восемь погибших. Он подчеркнул, что Израиль намерен возвратить всех остающихся в анклаве заложников.

"Самый эффективный способ добиться этого, чтобы в ХАМАС знали: Армия обороны Израиля готова вернуться на войну", - разъяснил министр.

Кац отверг предположения, что Израиль пошел на соглашение о прекращении огня из-за нехватки боеприпасов и усталости военнослужащих, и отметил, что единственная причина этого шага - желание вернуть домой заложников.

Он добавил, что если планы президента США Дональда Трампа о стимулировании эмиграции из сектора Газа материализуются, то израильская сторона создаст соответствующее ведомство, предоставит маршруты выезда из Газы через порт Ашдод и аэропорт "Тимна" им. Илана и Асафа Рамонов.

Сроки первой фазы прекращения огня истекают 1 марта.

Перемирие между Израилем и ХАМАС вступило в силу 19 января. Соглашение предусматривает три этапа. На первом группировка должна была освободить 33 израильских заложника в обмен на 1,5 тысячи находящихся в тюрьмах Израиля палестинских заключенных. На втором и третьем этапах, условия которых еще предстоит конкретизировать, обмен пленными продолжится. На третьем этапе также должно начаться восстановление разрушенной в ходе вооруженного конфликта инфраструктуры Газы.