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В Каире начались переговоры по второму этапу соглашения о прекращении огня в Газе

В Каире начались переговоры по второму этапу соглашения о прекращении огня в Газе
Фото: Majdi Fathi/NurPhoto via Getty Images

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - В Каире начались переговоры между Израилем и группировкой ХАМАС через посредников по второму этапу соглашения о прекращении огня в секторе Газа и возвращению израильских заложников, сообщила государственная информационная служба Египта.

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"Официальные лица Израиля, Катара и США приступили к интенсивным дискуссиям по второму этапу соглашения о прекращении огня", - говорится в заявлении.

The Times of Israel обращает внимание, что пока не ясно, кто на переговорах представляет американскую сторону, поскольку спецпредставитель США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф прибудет в регион только на следующей неделе.

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Накануне израильские СМИ сообщили, что ХАМАС в соответствии с пожеланиями Израиля выразил готовность продлить первый этап соглашения о прекращении огня, но при условии полного вывода израильских войск из анклава и международных гарантий невозобновления военных действий.

Соглашение о прекращении огня в секторе Газа и освобождению израильских заложников и палестинских заключенных вступило в силу 19 января. Первый этап сделки, предусматривающий освобождение 33 израильских заложников в обмен на более 1,5 тысячи палестинских заключенных и частичный вывод израильских войск из анклава, завершается 1 марта. На втором этапе планируется освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск из сектора.

Хроника 07 октября 2023 года – 28 февраля 2025 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Египет ХАМАС Израиль сектор Газа прекращение огня переговоры
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